"اللهم تقبل".. عفروتو وبابلو يؤديان فريضة العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر مغني الراب، أحمد عفروتو على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، صور بعد أداء العمرة رفقة مغني الراب مروان بابلو.

وعلّق عفروتو على الصور قائلا: " اللهم تقبل إن شاء الله".

وشارك مروان بابلو وعفروتو في حفلات فنية بموسم الرياض في السعودية، بجانب مغني الراب ويجز، وشهدت الحفلات إقبالًا جماهيريًا كثيفًا.

وشهدت الحفلات، ظهور مغني الراب ويجز، بـ"شورت" وجاكيت بدلة خضراء، وقميص ذهبي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومنتقد للملابس، إذ اعتبرها البعض غريبة واستهجنها، فيما اعتبرها آخرين تتماشى وتتسق مع شخصيته والفن الذي يقدمه