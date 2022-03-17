شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائى فى دورته الـ 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الخميس، افتتاح فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوى، وذلك بعرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

ويضم البرنامج عروض الأفلام بليلة الافتتاح 4 أفلام قصيرة من فرنسا فيلم "جزر الهند الغرامية" ومن سويسرا فيلم "حاسة اللمس" ومن هولندا فيلم "الشقيقات" ومن أسبانيا فيلم "تايم كود"، في مجموعهم 50 دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرض الأفلام فهي تعتمد على الأداء الحركي.

وفي سياق متصل يقيم المهرجان احتفالية خاصة للمخرج "خيري بشارة" تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات" ضمن فعاليات المهرجان والمقرر إقامتة في الفترة من اليوم 17 حتى 23 مارس الجارى، وسيتم عرض 3 من أفلام بشارة التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم و هم "طائر النورس و يوميات طبيب في الأرياف وصائد الدبابات".

خيرى بشارة بدأ حياته المهنية مخرجاً تسجيلياً أخرج العديد من الأفلام التسجيلية من أشهرها "طائر النورس"، "طبيب فى الأرياف" وفيلم "صائد الدبابات" ، ثم اتجه بعد ذلك للسينما الروائية و كان أول فيلم روائي له فيلم "الأقدار الدامية" من الإنتاج المشترك مع الجزائر حيث بدأ تصويره في عام 1976 ، وانتهي عام 1980 وعرض في عام 1982.كما قام بإخراج اكثر من 11 فيلما من افلام الدراما الاجتماعية والتي تلامس قلوب الناس وحصل عليها علي العديد من الجوائز المحلية والعالمية ، ليصبح أحد رواد جيل الواقعية الجديدة فى السينما المصرية.