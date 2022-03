شكرا لقرائتكم خبر عن الأخوين أوزبورن و BTS وبيلى أيليش يشاركون فى عروض حفل توزيع جوائز جرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة جوائز الجرامي، عن مشاركة الأخوين أوزبورن وفريق BTS وبراندي كارليل وبيلي ايليش وليل ناس و جاك هارلو وأوليفيا رودريجو في عروض حفل توزيع الجوائز، والحفل يقام في لاس فيجاس ويقدمه تريفور نوح يوم الأحد 3 أبريل المقبل.

وفي سياق متصل تحصد فرقة BTS نجاح فيديو كليب أغنية "Let Somebody Go"الذي قاموا بتصويره مع سيلينا جوميز بالتعاون مع فرقة كولدبلاي، وتعتبر الأغنية ثاني تعاون في ألبوم كولدبلاي، بعد أغنية "My Universe" مع فرقة البوب الكورية BTS.

وولاقت أغنية "Let Somebody Go" صدى واسعًا، حيث تم تصوير الفيديو كليب بالأبيض والأسود، ويقوم ببطولته كريس مارتن من فرقة كولدبلاي وسيلينا جوميز، ونال المقطع إعجاب الجمهور، كما حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تصدرت فرقة كولدبلاي المرتبة الأولى على Hot 100، وحققت الأغنية ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات فقط من طرحها.

وتأتي كلمات الأغنية كالأتي:

We had that kind of love

I thought that it would never end

Oh, my lover, oh, my other, oh, my friend

We talked around in circles and

We talked around and then

I loved you to the moon and back again

You gave everything this golden glow

Now turn off all the stars 'cause this I know

That it hurts like so

To let somebody go

All the storms we weathered

Everything that we went through

Now, without you, what on earth am I to do?

When I called the mathematicians and I ask them to explain

They said love is only equal to the pain

And when everything was going wrong

You could turn my sorrow into song

Oh, it hurts like so

To let somebody go

To let somebody go

Oh-oh (oh-oh)

Oh-oh

(Let somebody, let somebody go) yeah

Oh, oh-oh (oh), when you love somebody (oh)

When you love somebody (oh)

Got to let somebody know

Oh, oh-oh (oh), when you love somebody (oh)

When you love somebody (oh)

Got to let somebody know

So, when you love somebody

When you love somebody

Then it hurts like so

To let somebody go

It hurts like so

To let somebody go

But you're still with me, now I know

(Let somebody, let somebody go)

Oh-oh (let somebody, let somebody go)

But you're still with me, now I know