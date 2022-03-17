فن ومشاهير

ماجدة خير الله: ليلى علوي وغادة عادل ومحمد حاتم يقدمون أداء مختلف في "منورة بأهلها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن مسلسل "منورة بأهلها" قوي فنيا، ومليء بالأفكار غير المألوفة على المشاهدين.

ولفتت إلى أن الممثلين يقدمون أداء جيد للغاية، في ظل انتظار الجمهور للألغاز التي ستتكشف في إطار أحداث المسلسل في الحلقات القادمة من الجزء الثاني.

وأشادت "خير الله" في تصريح لمصراوي، بأداء الفنانين المشاركين في العمل، على رأسهم الفنانة ليلى علوي، والفنان أحمد صلاح السعدني، والفنانة غادة عادل، والفنان محمد حاتم، مضيفة: "يقدمون أداء فني كبير بشكل مختلف".

عُرض مسلسل "منورة بأهلها"، تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله، على منصة "شاهد" الإلكترونية، وسط حفاوة الجمهور.

تدور أحدث المسلسل حول "آدم" الذي يحقق في جريمة قتل لرجل مجهول، عبر قصاصات من الصور يجدها في منزله.

وشارك في بطولة العمل: ليلى علوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني، وغادة عادل وسلوي محمد علي، ومن إخراج يسري نصر الله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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