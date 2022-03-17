مسلسلات رمضان 2022.. القناة العارضة لمسلسل "بيت الشدة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت قناة "القاهرة والناس" عن عرضها مسلسل "بيت الشدة" في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت "القاهرة والناس" البرومو التشويقي الأول، لمسلسل "بيت الشدة" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مصحوبة بتعليق: "استنوا النجمة وفاء عامر في مسلسل بيت الشدة رمضان 2022 على القاهرة والناس".

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.