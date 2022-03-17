شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى بلطجى دمه خفيف فى "ملف سرى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان الكوميدى علاء مرسى تصوير مشاهده فى مسلسل "ملف سرى"، من بطولة هانى سلامة، وذلك داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة الجديدة، وعن دوره قال مرسى لـ ”الخليج 365”: أجسد دور صنايعى دوكو يسكن فى حى شعبى اسمه فتحى بلطجى سابق، ولايعترف بمرور الزمن عليه، ويقوم بأعمال خارجة عن القانون رغم مرضه الدائم وضعف قوته، وأضاف مرسى قائلا: "شخصية مختلفة عن أدوارى السابقة تمزج بين الشر والكوميديا".

يذكر أن مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وحل مؤخرًا الفنان الكوميدى علاء مرسى، ضيفا على تليفزيون الخليج 365، في لقاء خاص تحدث خلاله عن سر ابتعاده عن الأضواء خلال الفترة الآخيرة، حيث أشار إلى أن السبب الحقيقى في هذا الابتعاد يرجع لدور الإنتاج، وللأدوار الثانوية التى تعرض عليه طوال الوقت خلال الفترة الأخيرة، مما جعله يأخذ قرار برفض أى من هذه الأدوار التي لا تتلائم مع حجم موهبته الفنية.

ولم يخل أى لقاء للفنان علاء مرسى إلا ونجده ينتهز الفرصة ليتحدث عن رفيق دربه الفنان الراحل علاء ولى الدين، وهو ما حدث بالفعل خلال هذا اللقاء، حيث أشار إلى أن الراحل كان بمثابة الأب والأخ الأكبر في حياة علاء مرسى، كما كشف عن آخر لحظات في حياة الراحل، مشيراً إلى وصاياه الأخيرة، والتي كانت تشير كلها بأنه يشعر أنه يعيش الأيام الأخيرة في حياته.