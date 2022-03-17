شهيرة تحتفل بتولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبرت الفنانة شهيرة حمدي، عن سعادتها باختيار الفنان الكبير حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 لعام 2022.

وكتبت شهيرة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "أحلى خبر سمعته هو تولي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي مرة أخرى، نجم فاهم خلوق واعي راقي"

ووصفت شهيرة فترة تولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في 4 دورات سابقة، بأنها كانت فترات زاهية، وأضافت: "أزهي سنين المهرجان، كانت أثناء توليه هذا المنصب من قبل، ألف مبروك للمهرجان والفن".

كانت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، قد أصدرت قرار تولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 القادمة، خلفًا للمنتج محمد حفظي، وسوف يقام حفل يتسلم فيه "فهمي" رئاسة المهرجان من "حفظي" وهو تقليد جديد.