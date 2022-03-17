ريم مصطفى تطرح البرومو الخاص بها في مسلسل "suits بالعربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن البرومو الخاص بها من مسلسل "suits بالعربي" المقرر عرضه في شهر رمضان حصريا على قناة" cbc" ومنصة watch it الرقمية.

ونشرت ريم، البرومو، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "كلكم هنا محتاجين كاميليا.. كاميليا أشرف من سوتس بالعربي في رمضان"

وكشف البرومو، عن ملامح الشخصية التي تقدمها في أحداث المسلسل، إذ تجسد دور "كاميليا" سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين، وتتميز شخصية كاميليا بأنها ذكية وواثقة من نفسها والكل يحتاج إليها في المكتب، كما أنها متخصصة في إبرام الاتفاقيات ولها التأثير الأكبر داخل المكتب.

مسلسل "سوتس Suits بالعربي" بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، ومن تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث العمل حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له، رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.