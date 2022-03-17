محمد لطفي بصحبة الشحات مبروك في كواليس "عمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان محمد لطفي بصحبة الكابتن الشحات مبروك بطل العالم في كمال الأجسام، في كواليس تصوير فيلم "عمهم" الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام.

ونشر "لطفي" صورته مع الشحات مبروك، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كابتن الشحات مبروك حبيبي وأخويا البطل العظيم صاحب الإنجازات الاسطورية في بطولات العالم.. انتظرونا قريبا مع النجم محمد إمام في (عمهم)".

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، وتنافس الشخصية التي يلعبها إمام خلال أحداث الفيلم على بطولة الجمهورية للملاكمة.