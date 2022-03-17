شكرا لقرائتكم خبر عن أول 10دقائق من فيلم Spider-Man No Way Home اعرف تفاصيل المشهد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سونى اول 10 دقائق من فيلمها الجديد Spider-Man No Way Home، من خلال قناتها الرسيمة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلقت على الفيديو متسائلة "ماذا يحدث لو عرف العالم شخصية سبايدرمان الحقيقة؟".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد من عالم مارفل، تفوق على إيرادات كل من فيلم تايتانيك المحلية والتي وصلت لـ 659 مليون دولار، وعلى فيلم جوارسيك وورلد، الذي حقق 652 مليون دولار محليًا.

الفيلم الذي حصل على تقييمات مرتفعة للغاية بعد ساعات من عرضه فى صالات السينما العالمية، بعد طول انتظار بسبب تفشى جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على السينما وأسفرت عن تأجيلات بالجملة فى توقيتات عرض الأفلام.

ووفقًا لتقرير نشرته BBC مؤخراً، فإن فيلم الإثارة والخيال Spider-Man No Way Home حصل على تقييمات مرتفعة وصلت لأكثر من 9.5 على موقع التقييمات rotten tomatoes، ليصف الكثير ممن شاهدوا الفيلم بأنه أكثر أفلام مارفل نجاحاً.

ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.