هل تتذكرون صفاء السبع نجمة مسلسل «رأفت الهجان».. شاهدوا كيف أصبح شكلها الآن بعد سنوات من الإختفاء.. ومن هو والدها الفنان الشهير؟

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 02:43 صباحاً - تختلف ملامح النجوم والنجمات في فترة الشباب بمرور الزمن، ومع ذلك يحرص معظم الفنانون على الإهتمام بطلتهم أمام الجماهير، وخلف الشاشات، لأن هذه هي طبيعة مهنتهم

ساهم مشاهير الثمانينات في صناعة جزء كبير من أهم وأنجح الأعمال الفنية التي تظل في ذاكرتنا مهما مرت السنوات، ولكن بالطبع قد نال الزمان منهم وتغيرت ملامحهم بشكل كبير بعد مرور كل تلك الفترة.

بعض النجوم غابوا تمامًا عن عالم الفن وقرروا الإعتزال، مثل النجمة صفاء السبع التى إشتهرت بدور “مونيكا” في مسلسل «رأفت الهجان» مع الراحل محمود عبدالعزيز، حيث ارتدت الحجاب وابتعدت عن المشاركة في أية أعمال فنية طوال السنوات الأخيرة.

صفاء السبع بين الماضي والحاضر

ولدت صفاء السبع عام 1957 وهي ابنة الفنان الراحل محمد السبع، تخرجت من معهد الفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في خمس سهرات تليفزيونية.

يُشار إلى أن والدها الفنان الراحل محمد السبع قدم العديد من الأعمال الفنّية الجيدة ولعل من أبرزها مسلسل “الإنسان والمجـهول”، مسلسل “أبناء ولكن”، فيلم “أريد حلا”، ومسلسل “اللسان المـر”.

الفنان الراحل محمد السبع في أعمال فنية مختلفه

وتمكنت الفنانة المعتزلة صفاء السبع، من تحقيق نجاح كبير في فترة الثمانينيات وبلغ رصيد أعمالها الفنية ما يقرب من 60 عملاً فنيًا، وهي حاصلة على بكالوريوس الفنون المسرحية، واعتزلت مبكرًا للتفرغ لحياتها الأسرية بعد زواجها وإنجابها لابنتها.

صفاء السبع

وقدمت العديد من الأعمال من أبرزها فيلم “سيداتي آنساتي”، ومسلسل “البراري والحامول”، فيلم “تحت التهـديد”، وفيلم “بوابة إبلـيس”، ومسلسل “حارة الشرفا”، ومسلسل “رأفت الهجان”، مسلسل “أبناء ولكن”، مسلسل “الحفار” ، وفيلم “نص أرنب” وفيلم “لعبة الأشـرار”.

لكن بلغت شهرة صفاء السبع ذروتها بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “رأفت الهجان”، الذي أدت فيه دور “مونيكا” الفتاة اليهودية التي تعمل مضيفة طيران وتعتبر الصديقة المقربة من “استر بولونيسكي” الشخصية التي أدتها الفنانة إيمان الطوخي.

صفاء السبع أعلنت اعتزالها للفن وهي في قمة شهرتها، وذلك بعد أن تزوجت من ضابط شرطة وأنجبت ابنتها الوحيدة عبير وارتدت الحجاب، وغابت من هذه اللحظة عن الأنظار، حتى عاد اسمها من جديد على محركات البحث، بعدما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لأحدث ظهور لها.

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