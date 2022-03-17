جيني إسبر عن نسرين طافش: “في ناس ما بتقدر تتقبلهم”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 02:43 صباحاً - تحدثت الفنانة السورية جيني إسبر عن علاقاتها مع زميلاتها على الصعيد الفني وذلك خلال مقابلة اذاعية عبر اثير راديو “المدينة أف أم”.

وقالت جيني اسبر ردا على سؤال ان كانت تتابع نسرين طافش على مواقع التواصل الاجتماعي: “عندما لا يوجد كيمياء ما ضروري انا بكرهها بالعكس هي انسانة ناجحة وانسانة حلوة وبالعكس انا بحب الشيء الذي تنزله عن السلام والطاقة الايجابية هذا شيء حلو”.

وتابعت “لكن احيانا في ناس فيك تتقبلهم كطاقة وكريزما وفي ناس ما بتقدر تتقبلهم”.

وعن كندة حنا، قالت جيني إسبر: “هي ما عم تتابع حدا فما معقول شخص ما متابع اي حدا تروح انت وتتابعه”.