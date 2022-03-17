الكويت.. انتحار قاتل اسرة العارضية شنقا داخل السجن

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 02:43 صباحاً - أقدم المتهم الهندي بقتل عائلة مكونة من الزوج والزوجة وابنتهما في منطقة العارضية في الكويت على الانتحار داخل السجن بعد أن شنق نفسه، حسب ما نقلت وسائل اعلام كويتية.

وقد نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني قوله: إن المتهم الهندي شنق نفسه داخل العنبر المحتجز بداخله.

وأضاف، أن المتهم قام باستخدام قطعة قماش وشنق نفسه في السرير المكون من دورين داخل الزنزانة، حيث أحكم غلقها على رقبته حتى فارق الحياة.

وأشار المصدر، إلى أن قيادات السجن المركزي فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على كيفية انتحاره، وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للمعاينة ومباشرة تحقيقاتها.

وكان رجال المباحث الجنائية في الكويت، ألقوا القبض على المتهم بارتكاب ”جريمة العارضية“ المروعة التي راحت ضحيتها أسرة كويتية من زوجين وابنتهما، تم العثور على جثثهم في منزلهم.

واعترف المتهم بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة، وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها وجار رفع جثة المتهم المنتحر بأمر النيابة وإحالتها للطب الشرعي.

وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد طالبت منذ ايام بالكشف عن الكفيل الكويتي قائلة: “ما عرفنا للحين منو الكفيل اللي مسرح الخدامة وزوجها يشتغلون في البيوت بالساعة وليش الداخلية طلعت صورهم وسكت عن اخبارنا من هو كفيل هؤلاء”.