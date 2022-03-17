كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 02:43 صباحاً - تصدر اليوم خبر وفاة مشهورة سناب شات في السعودية ساز القحطاني، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لقيت مصرعها و هي في عز شبابها، ما أحزن محبيها.
و كشفت وسائل اعلام مختلفة، أن سبب نجمة مواقع التواصل ساز قد تعرضت لحادث سير مروري أليم على طريق العروبة في الرياض، أدى إلى وفاتها.
و تعد ساز القحطاني احدى أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، و يتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، اذ تشارك معهم يومياتها من الحفلات و زياراتها للاماكن العامة، وم ختلف المناسبات، و قاعدتها الجماهرية كبيرة جدا.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل خاصة تويتر مقطع فيديو تظهر فيه سيارة بعد تعرضها لحادث سير مروع وقد اشتعلت فيها النار تماماً، وبدأ وسم #ساز_القحطاني يتصاعد في تويتر وسط تبادل للمعلومات حول وفاة المشهورة وأسبابها وملابسات ما حصل.
وقد علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على خبر وفاة ساز القحطاني داعية الى عدم الشماتة حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “وفاة المشهورة ساز القحطاني أثر حادث أليم ادعو لها بالرحمة والمغفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تظهر الشماتة لأخيك ، فيرحمه الله عز وجل ويبتليك }”.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ساز القحطاني يتصدر مواقع التواصل .. ومي العيدان تدعو الى عدم الشماتة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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