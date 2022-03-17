شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة فى الساعات الأخيرة قبل انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاصوت يعلو هذه الأيام داخل الوسط الموسيقى فوق انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين التى ستجرى غدا الجمعة الموافق 18 مارس بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك، حيث ازدادت المنافسات اشتعالا، وخاصة على مقعد الرئيس حيث يتنافس على هذا المقعد 4 أسماء كل منهم له مكانه وتاريخ كبير فى عالم الموسيقى والغناء، الشاعر والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى والملحن صالح أبوالدهب والموسيقار منيرالوسيمى.



الوسيمى ومهنى ومحمد رفاعى وأبوالدهب الوسيمى ومهنى ومحمد رفاعى وأبوالدهب

كما يتنافس على مقاعد الشعراء 15 شاعر، هم محمود عبدالعزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود ووائل توفيق وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة ويتم اختيار 5 أعضاء منهم.

ابو الدهب ومهنى ورفاعى والوسيمى

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين، فقد وصل عددهم إلى 14 فنان وهم حسن اش اش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي ويتم اختيار 5منهم أيضا .

كانت جمعية المؤلفين والملحنين قد وجهت الدعوة لأعضائها للمشاركة في الانتخابات وجاءت الدعوة كالتالي نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسة 26 ديسمبر 2021 بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديدة وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس عام 2022 الساعة الثالثة عصرا بساقية الصاوي- قاعة الكلمة- شارع 26 يوليو الزمالك، علما بأن الاقتراع يكون بالحضور الشخصي دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول في تمام الساعة الرابعة ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره بأنفسهم (اي بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عم 10% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو عشرين عضوا أيهما أقل».

وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع طبقا للمادة 27 من لائحة النظام الأساسي الجديدة