شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يطرح كليب "قادرين" الأغنية الرسمية لحفل افتتاح بطولة العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والملحن هيثم نبيل كليب أغنية "قادرين" وهى الأغنية الخاصة بحفل افتتاح كأس العالم للجمباز داخل استاد القاهرة، التى تنطلق اليوم الخميس، وهى من كلمات وألحان هيثم نبيل، توزيع محمد الشاعر، إخراج يوسف الوكيل، تحت إشراف إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصرى للجمباز.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للجمباز، أن كأس العالم الذى تنظمه مصر خلال الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجارى سيكون الأقوى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمين أن البطولة يشارك بها أصحاب 4 ميداليات فى دورات الألعاب الأولمبية الماضية، وهو ما يجعل مستواها قويا للغاية وستكون المنافسة كبيرة وقوية للغاية بين اللاعبين المشاركين فى البطولة.

وأضاف أمين أن البطولة ستشهد مشاركة ما يقرب من 281 لاعبا ولاعبة من 34 دولة وهو عدد كبير مقارنة بنسخة العام الماضى والذى شارك به 16 دولة فقط بسبب تفشى فيروس كورونا.

واختتم أمين حديثه خلال المؤتمر الصحفى للبطولة، الذى عقد أمس الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وعده للمسئولين والجماهير بأن تظهر البطولة بأفضل وأبهى صورة.