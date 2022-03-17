ويجز: "شكرًا مدينة الرياض وأشوفكم تاني على خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه مغني الراب ويجز الشكر للجمهور السعودي بعد الحضور الكثيف في حفلته الفنية الأخيرة، بموسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية

وكتب ويجز عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "شكرا مدينة الرياض، وجمهورها الجميل على استضافتنا وشكر لتركي آل الشيخ".

كما وجه ويجز، الشكر لهيئة الترفية بالملكة العربية السعودية والشركة التي ساهمت في إنتاج الحفل، وعلق قائلا: "أشوفكم تاني على خير".

وأثار مطرب الراب ويجز، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالته الغريبة في حفله مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض، وارتدى ويجز "شورت موف" وجاكيت "بدلة خضراء" وقميص "ذهبي"

يذكر أن ويجز طرح تراك "البخت" يوم 26 فبراير الماضي، عبر قناته على "يوتيوب"، وحقق نحو 25 مليون مشاهدة حتى الآن