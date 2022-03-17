كارم محمود .. المطرب الشعبي الذي اكتشفه توجو مزراحي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد الفنان كارم محمود واحدًا من رواد الغناء الشعبي المصري، حيث قدم خلال مشواره الفني عدد من الأغنيات التي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور وظلت خالدة حتى الآن.

ولد الفنان كارم محمود يوم 16 مارس عام 1922 بدمنهور وكانت بداية حياته العملية منذ صغر سنه حينما كان يحيي الحفلات وهو طفل، كما كان قارئًا للقرآن الكريم.

وعلى الرغم من نجاحه في مجال الغناء بفضل صوته العذب وموهبته الكبيرة إلا أنه قدم عدد من الأفلام السينمائية والتي شارك فيها بالتمثيل تجاوزت الـ 20 فيلمًا سينمائيًا، ويعود اكتشاف كارم محمود الممثل إلى المخرج توجو مزراحي والذي قدمه في أول أفلامه عام 1946.

في شهر أبريل عام 1946 تم عرض الفيلم السينمائي "ملكة الجمال" والذي قدم من خلاله المخرج توجو مزراحي المطرب كارم محمود ممثلًا لأول مرة، وشارك في بطولة الفيلم ليلى فوزي، ماري منيب، حسن فايق، سعاد حسين ومحمد كمال المصري، وجسد "كارم" بطولة الفيلم أمام الفنانة الراحلة ليلى فوزي وشارك في اخراج الفيلم نيازي مصطفى.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير كارم محمود عن عمر ناهز 73 عامًا في 15 يناير عام 1995