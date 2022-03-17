لاميتا فرنجية تخطف الأنظار و ميرهان حسين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا حاجة لفلتر".

رانيا ملاح

خطفت الفنانة رانيا ملاح، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير".

إيمي طلعت زكريا

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن أحدث إطلالة شتوية لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم البارودي

ظهرت الفنانة ريم البارودي، بفستان أحمر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عند الشك..أرتدي اللون الأحمر".

لاميتا فرنجيه

خطفت الفنانة لاميتا فرنجيه، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا بالربيع".

نور اللبنانية

ظهرت الفنانة نور اللبنانية، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللآلئ هي دائما مناسبة".

داليا البحيري

الفنانة داليا البحيري، نشرت أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شيء صعب قبل أن يصبح سهلاً.. يوم جميل معجبيني الرائعين، الحمد لله دائما وأبدا".

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا بنت".