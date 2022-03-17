بوسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها: "إنت رجلي في الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت المطربة بوسي، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة جمعتها بابنها، تهنئه من خلالها بعيد ميلاده.

وعلقت بوسي على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد، رجلي وحياتي، كل سنة وإنت طيب يا قلب ماما من جوه، عقبال العمر كله يارب، ويخليك ليا، وأشوفك أحلى وعلشان رجلي في الدنيا، بحبك أوي".

وتعرضت الفنانة بوسي لأزمة مع والدها، خلال الفترة الأخيرة، بعد أن اتهمها بالتخلي عنه، وتركه وحيدًا، لكن انتهت الأزمة باعتذاره لها، مؤكدًا أنه تم استغلاله من البعض ليهاجمها، وطلب منها أن تسامحه في لقاء يجمع بينهما قريبا