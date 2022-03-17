حدث بالفن| وفاة فنانة وإصابة فنان بورم في المخ وأول تعليق من أحمد حلاوة على شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة فنانة، وتطورات الحالة الصحية لأحمد حلاوة وزكي فطين عبدالوهاب، وبرومو مسلسل "ملف سري" وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

هاني شاكر: رأيي في مظهر ويجز لا يمت لنقابة المهن الموسيقية بصلة

أثار مغني الراب ويجز، جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بملابس وصفت بالغريبة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/16/2192581

مسلسلات رمضان 2022 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "ملف سري"

طرحت منصة "watch it " الرقمية، البرومو الرسمي لمسلسل "ملف سري" الذي يخوض بطولته هاني سلامة، وينافس من خلاله في دراما رمضان 2022.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/16/2192564

محمد رمضان يكشف حكاية طائراته الخاصة وميوله الكروية (فيديو)

نشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، على صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام" فيديو يجمعه بالفنان محمد رمضان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/16/2192550

أول تعليق لـ أحمد حلاوة على شائعة وفاته

رد الفنان الكبير أحمد حلاوة، على شائعة وفاته التي ترددت خلال الساعات الماضية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/16/2192478

غداً... افتتاح الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

تفتتح في الثامنة مساء غد الخميس بقصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات الدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الاسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما والمخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان وعدد من قيادات وزارة الثقافة والفنانين والسينمائيين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/16/2192439

محمد سليمان: جوزت بنتي على الطريقة الإسلامية.. ومكنش عندي أي شروط

قال الفنان محمد سليمان، إنه زوّج ابنته "صوفيا" على الطريقة الإسلامية رغم أن والدتها برتغالية الجنسية، مشيرا إلى أنه لم يضع أي شروط لزواجها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/16/2192370

خالد النبوي عن "راجعين يا هوى": انتظرت طويلا حتى أقدم عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة

قال النجم خالد النبوي، إن مسلسل "راجعين يا هوى" والذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022، هو ثاني نص يقدمه من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بعد أن قدّم مسرحية "البحر بيضحك ليه" عام 1990، إثر تخرجه من معهد الفنون المسرحية، مستكملا: "تعلمت الكثير من عكاشة والمخرج محمد فاضل، والممثلين الكبار يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/16/2192351

مصاب بورم في المخ.. خالد الحجر يطلب الدعاء لـ زكي فطين عبد الوهاب

طلب المخرج خالد الحجر، الدعاء للفنان زكي فطين عبد الوهاب، حيث يعاني من الإصابة بورم خبيث في المخ من المرحلة الرابعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/16/2192303

وفاة الفنانة شمعة محمد إثر أزمة قلبية

توفيت الفنانة العمانية شمعة محمد، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 64 عاماً، إثر أزمة قلبية تعرضت لها في السعودية، حيث تواجدت فيها لتصوير أحد أعمالها الدرامية، حسب "العربية".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/16/2192089

ms marvel.. مسلسل مارفيل الجديد لبطلة خارقة مسلمة

كشفت شركة مارفيل، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، عن البرومو الدعائي الأول للمسلسل الجديد مس مارفيل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/agnaby/details/2022/3/16/2192016