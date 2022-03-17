حمدي هيكل يكشف سبب حصر المخرجين له في دور البلطجي وشخصية يحلم بتجسيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان حمدي هيكل، عن سبب حصر المخرجين له في أدوار معينة بالأعمال الفنية التي يشارك بها، كاشفا عن شخصية يتمنى تقديمها في الأعمال الفنية.

وقال هيكل، في بث مباشر لمصراوي: "المخرجين حاصريني بأدوار معينة، عشان كلهم شايفيني شرير وبلطجي، فحصروني في المنطقة الضيقة دي".

وأضاف: "المخرجين شايفين الجانب الشرير اللي عندي، والظاهر فقط، بعكس اللي شايفينه الناس إني راجل طيب".

وعن الدور الذي يحلم بتجسيده، فأضاف: "نفسي أقدم دور واحد طيب، ورب أسرة وعنده ولاده وحياته الطيبة، غير الشرير".

يذكر أن حمدي هيكل يشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل"رانيا وسكينة" ويظهر من خلاله بشخصية بلطجي.

المسلسل بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.