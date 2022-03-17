هاني شاكر: رأيي في مظهر ويجز لا يمت لنقابة المهن الموسيقية بصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أثار مغني الراب ويجز، جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بملابس وصفت بالغريبة.

وظهر ويجز بـ "شورت" وجاكيت بدلة خضراء، وقميص ذهبي، ليؤدي حفله على مسرح أبو بكر سالم، بالبوليفارد بموسم الرياض.

وعلق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بتغريدة عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، وقال "سُألت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب، رأي الشخصي أن فالنتينو خسر كتير جدًا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

وعاد هاني شاكر، ليعقب على تدوينته، موضحًا أن الرأي الذي أدلى به بخصوص ويجز، لا يمت بصفته نقيبا للمهن الموسيقية بصلة، وأنه نابع من وجهة نظره الخاصة.

وكتب: "تعليقاً علي الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير أكرر وأؤكد إن ده رأيي الشخصي بعيداً عن النقابة، وهذا لمن اختلط عليه الأمر