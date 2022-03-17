ظهرت في مسلسل “النهاية” مع يوسف الشريف وإحترفت التمثيل في الخليج.. تعرّفوا على “صابرينا” إبنة الإعلامية منى عراقي

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 12:50 صباحاً - صابرينا هي إبنة الإعلامية منى عراقي وظهرت معها لأول مرة في حفل توزيع جوائز دير جيست عام 2019.

صابرينا هي الابنة الثالثة لمنى عراقي من رجل آخر غير والد أبنائها، وتحدثت الأخيرة عنها لأول مرة قائلة: “اسمها صابرينا وكنا نعيش بعيد عن بعض وكان حلمي أن نعيش سويا”، رافضة الإفصاح عن سبب ذلك.

وأضافت، في تصريحات صحفية: “أنا عمري 50 عامًا، وابنتي 25 عامًا، ولدي أبناء أخرين أكبر وأصغر، ولكن صابرينا من أب، وباقي أبنائي من أب آخر”.

وكشفت صابرينا أنها تعمل ممثلة في الخليج، حيث قالت: “التمثيل هو هوايتي ومهنتي الحالية، حيث شاركت في عدد من الأعمال في الخليج، وقريبًا أشارك في أعمال مصرية”، وبالفعل شاركت صابرينا في “مسلسل النهاية” مع الفنان المصري يوسف الشريف في موسم رمضان 2020.

صابرينا تبلغ من العمر حاليًا 28 عامًا وقد اتضح من لهجتها أنها تتحدث اللهجة الخليجية جيدًا على عكس اللهجة المصرية.

وتحدثت منى عراقي عن إطلالتها على “الريد كاربت”، مؤكدة أنها استعارت الفستان من ابنتها، حيث قالت: “الفستان مش بتاعي.. فكنت محضرة فستان آخر وبعته لبنتي لأنها كانت عايشة بره مصر فقالت لي مش حلو، ولما جت اخترت فستان من عندها مش عارفة قفل عليا ازاي”.

منى عراقي تحقق رقم قياسى فى الزواج العرفي

قالت منى عراقى انها تزوجت 5 مرات منها 4 عرفي دون علم اولادها ومعرفة اقاربها موضحة انها تخفي الخبر على ابنائها لانها كانت خائفة جدًا من منهم، وسخر من تصريحاتها قائلة: لقد حققت رقما قياسيا في جواز السفر المعتاد .

وأضافت منى ، خلال ظهورها السابق في برنامج “ شيخ الحارة ”، مع الإعلامية بسمة وهبة ، أنها تزوجت رسميًا مرة واحدة فقط ، مشيرة إلى أنه ليس لديها عقدة رجل وأن أحدهم تقدم له قبل يوم من تسجيله. حلقة البرنامج.

ورفضت الخوض فى تفاصيل هذه المسألة، موجهة حديثها للإعلامية بسمة وهبة، قائلة: “عديها يا بسمة أرجوكى”

كما علقت الإعلامية منى عراقي، على رسوب نجلها في الثانوية العامة، قائلة: كل حاجة ليها ثمنها، وولادي جزء من هذا الثمن، ومافيش حاجة بتوجعني في حياتي غير ولادي، ولادي نقطة ضعفي”، وأضافت أنها أوقفت عملها إلى حين أن ينتهي نجلها من الثانوية العامة، معقبة: بكفر عن غلطتي.

وأردفت قائلة: اترميت أنا وولادى في الشارع 7 سنين على البلاط، وكنت عايشة على سجادة ومخدة أنا وهما، مستطردة “وكنت بتزوج عرفي بعلم أهلى ومعارفي ولكن بدون علم أولادى، لأنى بخاف عليهم.

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