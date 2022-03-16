خناقة كبيرة بين تامر حسني وياسمين عبدالعزيز.. مد يده لمصافحتها ففاجأته برد غير متوقع أمام الجميع!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 09:57 مساءً - أثيرت حالة كبيرة من الجدل بين نجوم الفن خلف الكواليس، فتعكر الخلافات صفو بعض الأعمال، وتحدث ضجة في وسائل الإعلام، التي تتناقل الأخبار عنها أبرزهم كان الخلاف بين النجمين تامر حسني وياسمين عبدالعزيز

فعلى الرغم من نفي تامر حسني وياسمين عبد العزيز المستمر لأي خلافات بينهما، ولكن الأيام أثبتت العكس، فبعد مرور عام تقريبًا على انتهاء مشروع مسلسل “على رأي المثل” الذي كان مقررًا أن يقدمه تامر حسني مع ياسمين عبد العزيز، حيث أن تدخلات الأخيرة جعلت تامر حسنـي يقرر الإنسحاب وكذلك مخرجه محمد سامي. عادت الأزمة للظهور مرة أخرى على السطح عندما إجتمع النجمين في إحدى الحفلات الفنّية.

ياسمين عبد العزيز مع تامر حسنى

ياسمين عبدالعزيز ترفض مصالحة تامر حسني؟

ففي حفل لتوزيع جوائز “الأفضل” الذي أقامته إحدى المجلات المصرية قبل 4 أعوام، تواجد كل من تامر حسني وياسمين عبد العزيز لاستلام جوائزهما، وكان واضحًا أن هناك تنافرًا بينهما، ومن جهته حاول أحمد السقا الذي كان من بين الحضور أن يجعل صديقته ياسمين عبد العزيز تبادر إلى مصالحة تامر حسني، ولكنها رفضت بشدة.

أحمد السقا يتوسط لإنهاء خلاف ياسمين وتامر

فقام السقا الذي كان يجلس بجوارها بتبادل مكانه مع تامر حسني ليتيح لهما فرصة المناقشة وإنهاء الأزمة، وبالفعل استجاب تامر حسني للسقا وتحدث إلى ياسمين عبد العزيز بعد أن جلس بجوارها لبعض الوقت، وتحدثا سويا وسيطر على نقاشهما الضحك وهو ما يظهر فى الصور التى تم التقاطها لهما فى الحفل، ليدل عى أنهما قد تصالحا وأنها الخلاف القائم بينهما.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز بعد أن أوقفت التحضيرات لمسلسها مع تامر حسني قبل أعوام، أصرت على تقديم مسلسل بديل بشكل سريع واختارت لبطولته معها الفنان مصطفى خاطر، وهو مسلسل “هربانة منها” الذي عرض في شهر رمضان 2017.

ياسمين عبد العزيز مع تامر حسنى

ياسمين عبد العزيز مع تامر حسنى

ياسمين عبد العزيز مع تامر حسنى

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