شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب فكرة مسلسل "فى بيتنا روبوت": لم نحدد عدد حلقات الجزء الثانى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد محمدى، صاحب فكرة مسلسل في بيتنا روبوت 2، إن كتابة الجزء الثانى من المسلسل تخص الفنان عمرو وهبة، متابعا: "التأليف والفكرة وبناء الشخصيات الرئيسية فى الجزء الأول من المسلسل كانت تخصى أنا وأحمد محيي.. ونحن أصحاب الفكرة ومن بداية عملها ونحن نعلم أنها تتحمل أجزاء كثيرة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، الفكرة الرئيسية للمسلسل أنها أسرة مصرية وفى الواقع تتعرض للشكل ده من التكنولوجيا والروبوتات وتحدث العديد من المفارقات الكبيرة والناس بتحب هذا الشكل"، متابعا: "حتى الآن لم يتم تحديد عدد حلقات الجزء الثاني سواء كانت 15 حلقة أو 20 حلقة، والأمر متوقف على وقت انتهاء تصوير المسلسل، والمعلومة الرئيسية لسه مش واصله".

وتابع محمد محمدى: "إسناد الكتابة لأحد آخر ليست سهلة مثل ما يحدث حاليا فى الجزء الثانى من المسلسل.. ولكن طالما أنت بنيت الفكرة الرئيسية تقدر تمتد لأكثر من عمل.. وهناك أعمال أخرى خارج مصر يوجد بها العديد من المؤلفين.. وهناك مؤلف رئيسي وهناك من يستكمل لأن البناء الرئيسي موجود".

يذكر أن أحداث الجزء الثانى من المسلسل الذى يعرض على قناة الحياة تتحدث عن معاناة الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل، ويدخل زوجها الفنان هشام جمال فى صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت وتتوالى الأحداث فى إطار درامى كوميدى، حيث انضمت مجموعة جديدة من النجوم فى الموسم الثانى ليشاركون فى الأحداث الجديدة من العمل.