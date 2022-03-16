شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة فى رسالة صوتية مؤثرة: ربنا نجاني وقمت بالسلامة من المرض المخيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان القدير أحمد حلاوة، جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أن صحته جيدة وسوف يخرج قريبا جدا من المستشفى، وأن الله نجاه من هذا المرض المخيف، وذلك ردا على الشائعات التى ترددت مؤخرا حول وفاته متأثرا بفيروس كورونا، فيما أكدت ابنته أن والدها ما زال على قيد الحياة.

وكتب حلاوة، عبر حسابه على تويتر: "إلى كل حبايبى وأصدقائي وأولادى، إلى كل الناس لا أتمنى أبدا أن أرى مكروه فى أحد وربنا يكفينا جميعا شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، لكن فى بعض الحاجات لسه بنعالجها".

وأضاف حلاوة: "اطمنوا.. أنا بخير وخلوها على الله، وإن كنت هقابل ربنا فا أقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة، مفيش مشكلة عندى خالص".

وكان الفنان الكبير أحمد حلاوة، يعيش لحظات صعبة على سرير المرض بأحد المستشفيات بعد إصابته الشهر الماضى بفيروس كورونا.وكشفت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير عن تفاصيل حالة والدها الصحية، قائلة: "مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان.

وكتبت هبة من خلال حساب والدها على فيس بوك: "نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة، ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

ويمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.