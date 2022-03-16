شاهد .. البرومو الدعائي لمسلسل في بيتنا روبوت 2

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 08:50 مساءً - نشر الفنان المصري ” عمرو وهبة ” البرومو الدعائي الأول لمسلسل ” في بيتنا روبوت ” في جزئه الثاني والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022 .
وتضمن البرومو الدعائي مجموعة من اللقطات والمشاهد بالمسلسل والتي ظهر بها عدد من أبطال العمل وضيوف الشرف به مثل الإعلامي ” شريف مدكور ” .
وكتب عمرو وهبة في تعليقه على فيديو البرومو : ” توكلنا على الله .. في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله .. تأليف: عمرو وهبة، إخراج: أسامه عرابي .. إن شاء الله تضحكو وتتبسطو ” .
ويشارك في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت 2 كلا من الفنانين : ” هشام جمال وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف وطه دسوقي وأوتاكا ودنيا ماهر ومي دياب وغيرهم .
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