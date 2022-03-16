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شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى تروج لمسلسلها الجديد WeCrashed بإطلالة فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة العالمية آن هاثاواي على الترويج لأحدث أعمالها الفنية WeCrashed التي تشارك في بطولته، وذلك بعدما شوهدت وهي تخرج في مدينة نيويورك لحضور برنامج حواري هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكره تقرير الديلي ميل حول اطلالتها بألوان مبهجة للغاية.
ان هاثاوى فى اطلالتها الأخيرة
الممثلة التي سبق وفازت بالأوسكار والبالغة من العمر 39 عامًا ظهرت بتلك الاطلالة بهدف المشاركة في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير بهدف الترويج لمسلسلها القادم WeCrashed.
هاثاوى
وكانت الممثلة آن هاثاواى شوهدت مع الممثل الكبير أنتوني هوبكنز أثناء سيرهما معاً، خلال تصوير فيلم James Gray's Armageddon Time ، وذلك بكواليس العمل، حيث ظهرت هاثاواي وهوبكنز البالغ 83 عامًا معًا أثناء قيامهما بتنفيذ مشاهد من الفيلم القادم لهما معاً.
ان هاثاوى فى صورة أخرى
وكشف موقع الديلى ميل عن تلك الصور التي أظهرتهم وهما يسيران جنباً إلى جنب، بعدما تميز هوبكنز بارتداء قبعة على رأسه مع جاكت طويل.