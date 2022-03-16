شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى تروج لمسلسلها الجديد WeCrashed بإطلالة فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة العالمية آن هاثاواي على الترويج لأحدث أعمالها الفنية WeCrashed التي تشارك في بطولته، وذلك بعدما شوهدت وهي تخرج في مدينة نيويورك لحضور برنامج حواري هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكره تقرير الديلي ميل حول اطلالتها بألوان مبهجة للغاية.



ان هاثاوى فى اطلالتها الأخيرة

الممثلة التي سبق وفازت بالأوسكار والبالغة من العمر 39 عامًا ظهرت بتلك الاطلالة بهدف المشاركة في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير بهدف الترويج لمسلسلها القادم WeCrashed.