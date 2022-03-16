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"داكن" و"غيط البنات" فى ثانى أيام مهرجان مسرح الجنوب بالأقصر

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القاهرة - سامية سيد - يواصل المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى  فى دورته السادسة والمقامة فى محافظة الأقصر فعالياته لليوم الثانى، حيث يتضمن اليوم  - الأربعاء – 6 عروض مسرحية بالإضافة إلى برنامج حكاوى القهاوى .

قال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان إن برنامج اليوم يبدأ بالورش التدريبية المجانية التى تقدمها إدارة المهرجان وهى ورشة الإعداد والدراماتورج  : د. مصطفى سليم ، ورشة التمثيل : المخرج  أحمد السيد، ورشة الديكور : د. عايدة علام ، ورشة التأليف المسرحى: الكاتب  بكرى عبد الحميد، ورشة الإخراج : المخرج محمد مرسى، ورشة المسرح الكوميدى: المخرج العراقى د. كريم خنجر، ورشة العرائس: المخرج عمرو حمزة ، ورشة مسرح الشارع: المخرج العراقى نجاة نجم والتى تقام بكلية الفنون الجميلة وقصر ثقافة الأقصر.

ويقدم المهرجان عروض أتوبيس الحكى، عروض الاراجوز ، عروض العرائس  بالإضافة إلى العرض المسرحى  الجزائرى  " الجار " تمثيل وإخراج مهدى قاصدي.

أما عروض المسابقة الرسمية على مسرح قصر ثقافة الأقصر وهى العرض النيبالى  " داكن " إخراج  كابيل شارما وأيضا العرض الأردنى " قطار الباقورة " إخراج إياد الريمونى ويستضيف مسرح قصر ثقافة حسن فتحى  بقرية القرنة  عرض  الحكى " غيط البنات " إخراج محمود الشوكى .

وفى تمام الساعة التاسعة والنصف  بقصر ثقافة الأقصر تبدأ أولى عروض خارج المسابقة وهو العرض البولندى " كونترباص " من إخراج: كريستوف بولكوفسكي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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