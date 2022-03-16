شكرا لقرائتكم خبر عن "داكن" و"غيط البنات" فى ثانى أيام مهرجان مسرح الجنوب بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى فى دورته السادسة والمقامة فى محافظة الأقصر فعالياته لليوم الثانى، حيث يتضمن اليوم - الأربعاء – 6 عروض مسرحية بالإضافة إلى برنامج حكاوى القهاوى .

قال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان إن برنامج اليوم يبدأ بالورش التدريبية المجانية التى تقدمها إدارة المهرجان وهى ورشة الإعداد والدراماتورج : د. مصطفى سليم ، ورشة التمثيل : المخرج أحمد السيد، ورشة الديكور : د. عايدة علام ، ورشة التأليف المسرحى: الكاتب بكرى عبد الحميد، ورشة الإخراج : المخرج محمد مرسى، ورشة المسرح الكوميدى: المخرج العراقى د. كريم خنجر، ورشة العرائس: المخرج عمرو حمزة ، ورشة مسرح الشارع: المخرج العراقى نجاة نجم والتى تقام بكلية الفنون الجميلة وقصر ثقافة الأقصر.

ويقدم المهرجان عروض أتوبيس الحكى، عروض الاراجوز ، عروض العرائس بالإضافة إلى العرض المسرحى الجزائرى " الجار " تمثيل وإخراج مهدى قاصدي.

أما عروض المسابقة الرسمية على مسرح قصر ثقافة الأقصر وهى العرض النيبالى " داكن " إخراج كابيل شارما وأيضا العرض الأردنى " قطار الباقورة " إخراج إياد الريمونى ويستضيف مسرح قصر ثقافة حسن فتحى بقرية القرنة عرض الحكى " غيط البنات " إخراج محمود الشوكى .

وفى تمام الساعة التاسعة والنصف بقصر ثقافة الأقصر تبدأ أولى عروض خارج المسابقة وهو العرض البولندى " كونترباص " من إخراج: كريستوف بولكوفسكي.