شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة يطمئن جمهوره: أنا بخير وأخرج من المستشفى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان القدير أحمد حلاوة، جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه صحته على ما يرام وسوف يخرج قريبا جدا من المستشفى.

وكتب حلاوة، عبر حسابه على تويتر: "إلى كل الأحبة والأصدقاء وكل من سأل عنى، الحمد الله أنا بخير وسوف أخرج من المستشفى قريبا للنقاهة.. أشكركم جميعا على اهتمامكم وأطمئنكم أنى بخير والحمد الله".



أحمد حلاوة

وكان الفنان الكبير أحمد حلاوة، يعيش لحظات صعبة على سرير المرض بأحد المستشفيات بعد إصابته الشهر الماضى بفيروس كورونا، وكشفت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير عن تفاصيل حالة والدها الصحية، قائلة: "ما زال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان".

وكتبت هبة من خلال حساب والدها على فيس بوك: "نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة، ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان، أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

ويمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.