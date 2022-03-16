أول تعليق لـ أحمد حلاوة على شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد الفنان الكبير أحمد حلاوة، على شائعة وفاته التي ترددت خلال الساعات الماضية.

وكتب المسئول عن صفحة حلاوة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك: "إلى كل الأحبة والأصدقاء وكل من سأل عني.. الحمد لله أنا بخير وسوف أخرج من المستشفى قريبا للنقاهة".

وأضاف "حلاوة" قائلا: "أشكركم جميعا على اهتمامكم، وأطمنكم إني بخير والحمد لله، د. أحمد حلاوة".

الفنان الكبير أحمد حلاوة، نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وشارك الفنان الكبير أحمد حلاوة، مؤخرا في حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعي، أحمد رفعت، ميمي جمال، عفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.