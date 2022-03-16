طارق الشناوي لمصراوي: حسين فهمي رُشح عام 2018 لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي واعتذر

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، قرارا بتولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 لعام 2022، خلفًا للمنتج محمد حفظي.

وأثار القرار جدلًا وانتقادات، كان أبرزها أنه تقدم في العمر، ولا يمكنه تقديم أي جديد في هذا المنصب، وكان لابد تولي كادر فني أقل عمرًا، يمكنه تسيير الأمور بشكل أفضل.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريح خاص لمصراوي، إن فكرة انتقاد أي إنسان بتقدم عمره، تتجاوز أي منطق، فمن الأجدر التركيز على العطاء، خاصة وأن الفنان حسين فهمي تركيبة متجددة ولدية مرونة كبيرة، مضيفا: "لا أعتقد أن السن هو الفيصل، هناك رؤساء دول تجاوزوا التسعين، لكنهم قادرين على العطاء".

واستعاد "الشناوي" فترة تولي رئاسة حسين فهمي لمهرجان القاهرة السينمائي عام 1998، بالإضافة إلى ترشحه عام 2018 بقرار من لجنة السينما التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، لكنه بعد تفكير قدم اعتذار عن رئاسة المهرجان، وأضاف: "إن كان يرى نفسه غير قادر على العطاء، لقدم بنفسه الاعتذار عن المنصب، ولن يخدع نفسه أو تاريخه".

وأكد "الشناوي" على أن الفنان حسين فهمي لا يزال قادرًا على العطاء في الحياة ومتفاعلًا مع جميع الأحداث الفنية