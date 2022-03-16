أحمد سعد يغني تتر بداية ونهاية مسلسل "توبة" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أحمد سعد تسجيل أغنيات مسلسل "توبة" والذي يخوض بطولته شقيقه النجم عمرو سعد والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقال أحمد سعد إنه من المقرر أن يقدم أغنيات تتر بداية ونهاية مسلسل "توبة" بجانب عدد من الأغنيات خلال حلقات المسلسل والتي تتماشى مع الأحداث.

ومن جانبه نشر النجم عمرو سعد صورة له من كواليس تصوير شخصيته بمسلسل "توبة" عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلق عليها قائلا: "توبة"، ليرد عليه شقيقه النجم أحمد سعد في التعليقات قائلا: "إيه الحلاوة دي انا أخاف أعلي صوتي في البيت لتضربني ياعم"

أحداث مسلسل "توبة" مقتبسة من فيلم "المشبوه" الذي قدمه المخرج سمير سيف عام 1980 من بطولة عادل إمام وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح

ودارت أحداث الفيلم حول لص وفتاة ليل تجمعهما الظروف في أحدى الشقق، ومع وصول الشرطة يتسبب اللص في إصابة أحد الضباط، ويهرب مع الفتاة ويقرران الزواج والتوبة، ويدخل اللص إلى السجن ليقضي عقوبته، ليخرج ويجد نفسه أمام مشاكل كبيرة تقف حائلا أمام محاولته للتوبة.

ويشارك في بطولة مسلسل "توبة" عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء اليزيد، انتصار وحسن أبو الروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح، ومن المنتظر عرضه حصريا عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال رمضان 2022.