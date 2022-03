مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرض "سوتس" تعرف على أشهر المسلسلات المأخوذة عن أعمال اجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تشهد الدراما الرمضانية عام 2022، عرض مسلسل "سوتس Suits بالعربي"، المأخوذ عن مسلسل أمريكي حمل نفس الإسم، ويدخل بذلك العمل إلى قائمة مجموعة من المسلسلات المصرية، التي تم تقديمها بطريقة الفورمات، عن أعمال أجنبية، وأشهرها "جراند أوتيل".

ويعد مسلسل "سوتس Suits بالعربي"، المقرر عرضه على قناة cbc، بشكل حصري في رمضان 2022. أحدث الأعمال الدرامية، المأخوذة عن أعمال أمريكية، بعد مسلسلات عديدة، منها "طلعت روحي"، و"الآنسة فرح".

مسلسل "سوتس Suits بالعربي" بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم.

المسلسل من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث العمل حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له، رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز الأعمال المصرية، المأخوذة عن فورمات أجنبية.

مسلسل لعبة النسيان

عام 2020، قدمت الفنانة دينا الشربيني، العمل المقتبس من المسلسل الإيطالي “عندما كنت” Mentre Ero Via".

وشارك دينا الشربيني، في بطولة المسلسل: أحمد داوود ، إنجي المقدم ، أسماء أبو اليزيد، علي القاسم، وتولى إخراجه أحمد شفيق.

ليالي أوجيني

عرض في سباق الدراما الرمضانية 2018، بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، وإنجي المقدم، و مراد مكرم، وإخراج هاني خليفة

المسلسل مأخوذ عن "فورمات" أسباني بعنوان "Acacias 38" إنتاج عام 2015.

كأنه امبارح

قدم عام 2018 ، وكتب السيناريو والحوار مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج الراحل حاتم علي وأكرم فاروق، بطولة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، وجمال عبدالناصر، وخالد أنور، ومحمد الشرنوبي.

العمل مأخوذ عن المسلسل الإسباني "Return of Lucas"، إنتاج عام 2016.

طلعت روحي

قدمت النسخة المصرية عام 2018، من إخراج رامي رزق الله، وشارك في كتابة السيناريو والحوار شريف بدر الدين ووائل حمدي، بطولة إنجي وجدان، ونيكولا معوض، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي.

"طلعت روحي"، مأخوذ عن مسلسل أمريكي بعنوان "drop dead diva"، إنتاج 2009، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل كعارضة أزياء تتعرض لحادث وتتوفى.

مسلسل الآنسة فرح

بدأ عرض موسمه الأول عام 2019 ، ومن الأعمال الدرامية المأخوذة من فورمات أجنبية، وهو مأخوذ من المسلسل الأمريكي “jane the virgin”.

وشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، والعمل من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.

حلاوة الدنيا

قدمت الفنانة هند صبري، المسلسل في سباق الدراما الرمضانية 2017، وشاركها البطولة: الفنان ظافر العابدين، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن إخراج حسين المنباوي.

مأخوذ عن مسلسل مكسيكي بعنوان "Terminales" إنتاج عام 2008، وتدور الأحداث حول "أبريل ماركيز" الشابة الناجحة التي تعمل صحفية في مجلة معروفة التي تكتشف إصابتها باللوكيميا فتنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة مخاوفها في ظل قلق العائلة والأصدقاء.

جراند أوتيل

حصد العمل نجاح كبير، عقب المشاركة في سباق الدراما الرمضانية عام 2016، وتولى الكتابة السيناريست تامر حبيب، بطولة عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد ممدوح وأحمد داود، ودينا الشربيني، وسوسن بدر، و من إخراج محمد شاكر خضير.

مأخوذ عن مسلسل درامي إسباني بعنوان "Gran Hotel"، إنتاج عام 2011، تجري الأحداث في 1906-1907 في إسبانيا.

طريقي

عام 2015 قدمت به الفنانة شيرين عبدالوهاب، أول مسلسل درامي من بطولتها، وشاركها في العمل، باسل خياط، وسوسن بدر، وأحمد فهمي، والفنان الراحل محمود الجندي، وتولى الكتابة السيناريست تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.

مأخوذ عن مسلسل كولومبي بعنوان "The Voice of Freedom" من إنتاج عام 2014، وهو يقدم السيرة الذاتية للمغنية الكولومبية هيلينيتا فارجاس، التي تحدت عائلتها في العمل كمطربة، وتغلبت على كل العقبات.

هبة رجل الغراب

قدم المسلسل عام 2014، يعد من أوائل الأعمال المأخوذة، عن فورمات أجنبية، وقامت ببطولة الموسم الأول، الفنانة إيمي سمير غانم، وتم إسناد بطولة باقي المواسم إلى الفنانة ناهد السباعي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة عادية تعمل بأحد بيوت الأزياء الكبيرة، وتتعرض من خلال وظيفتها للتعامل مع مستويات اجتماعية مختلفة أعلى طبقة منها؛ مما يؤثرعلى حياتها.

"هبة رجل الغراب" مأخوذ عن مسلسل أمريكي بعنوان "Ugly Betty" إنتاج عام 2006، وهو المأخوذ بدوره أيضا عن مسلسل كولومبي بعنوان "I am Betty.. the Ugly one" إنتاج عام 1999،