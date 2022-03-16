مخرج "راجعين يا هوى": المسلسل يختلف عن كل ما قدمته في السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج محمد سلامة، إن تقديمه مسلسل "راجعين يا هوى" والذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022، يختلف عن كل ما قدمته في السابق، خاصةً وأنه مأخوذ عن مسلسل إذاعي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أضاف سلامة، في بيان صادر عن "mbc مصر": "منذ اللحظة الأولى التي عرض علي فيها المشروع تحمست بشدة، وأفضل ما في المشروع إعادة إحياء عمل لعميد الدراما العربية، ضمن دراما اجتماعية خفيفة، وكنت أشعر أننا بحاجة لتقديم دراما من هذا النوع، فيها لحم ودم وأناس تشبهنا في زمننا الحالي".

يتابع: "هناك صراع بين الأجيال، بين الفكر والحب والإحساس ورؤيتهم للعالم الذي يعيشون فيه، وهو خلطة بين نجوم كثر، نقدم فيه ممثلين لأول مرة".

يعتبر أن "هذا هو العمود الفقري للمسلسل كونه يجمع ممثلين كبار ومخضرمين ومواهب شابة، منهم خالد النبوي ونور وهنا شيحة ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وآخرين".

يرى سلامة أن التحدي بالنسبة له، يتمثل في "أنني رغم كوني مخرجاً شاباً، أقوم بإخراج عمل مأخوذ عن مسلسل إذاعي لكاتب كبير بحجم عكاشة".

وعن اختيار أماكن التصوير، يقول: "أردت أن تكون هذه الأماكن شبيهة بمصر، فاخترنا أماكن شعبية تشبه الأبطال، مثل الجمالية ومصر القديمة، وهي مناطق لم نشاهدها في الدراما منذ فترة طويلة، وقد عاينت مواقع تصوير مناسبة للعمل على امتداد أكثر من ثلاثة أشهر".

أما مدير التصوير محمد مختار، الذي عمل سابقاً على مشاريع ضخمة من بينها "غرابيب سود"، و"موسى"، و"ستات بيت المعادي" وغيرها، فيقول: "أعتمد في عملي في الإضاءة على نوعية الدراما، وما إذا كان مناسباً للخط الدرامي والمشهد الذي يحدث أم لا، وأنه لا بد أن يكون منسجماً مع السياق الدرامي".

ويعتبر "مختار" أن "ما يميز العمل الذي فيه روح عكاشة، أننا نتابع فيه أجيالاً مختلفة، وهذا يجعلني أعطي لكل جيل شكلاً وصورة ولوناً مختلفاً، وآمل أن نكون عند حسن ظن المشاهدين".

مسلسل "راجعين يا هوى" من تأليف السيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، ويُعرض على قناتي CBC وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي "شاهد VIP" و"Watch it" في رمضان 2022، بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، أحمد بدير، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبد العزيز، إسلام جمال، مصطفى درويش، إسلام ابراهيم، سلمى أبو ضيف، آية سماحة، نور خالد النبوي وغيرهم.

مسلسل "راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.