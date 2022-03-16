موسم درامي “ناري” في شهر رمضان المبارك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

في ٢ نيسان المقبل يبدأ شهر رمضان المبارك، ومعه ينطلق السباق الدرامي الرمضاني بحماوته المعهودة حاملًا في طياته عشرات المسلسلات الدرامية العربية أبرزها في مصر والخليج وسوريا ولبنان بالاضافة إلى الدراما العربية المشتركة التي بات لها جمهور كبير في الوطن العربي.

ومن أبرز النجوم الذين أعتاد المشاهدون على متابعة أعمالهم، الفنانة يسرا التي تقدم هذا العام مسلسل ” لايت كوميدي” بعنوان ” أحلام سعيدة”، تشاركها فيه مجموعة من الممثلات ومنهن غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب وغيرهن، وهو من إنتاج ” العدل غروب”، الشركة العريقة في الإنتاج الدرامي، التي تقدم أيضا مسلسل “أمل حربي” من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، و يوتيرن” بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد.

أما محبّو محمد رمضان فهم على موعد مع مسلسل “المشوار” الذي تشاركه بطولته دينا الشربيني، وبما يخص مسلسل ” الإختيار٣” الذي يتناول حياة رجال الشرطة والجيش المصري فيشارك في بطولته هذا العام إلى جانب كريم عبد العزيز، أحمد السقا وأحمد عز. ويعود أحمد مكي لتقديم مسلسل كوميدي هو ” الكبير أوي” بالموسم السادس وكان مكي قد ابتعد السنة الماضية عن الكوميديا بعدما لعب دور الضابط في ” الإختيار٢”.

بالإضافة الى “بطلوع الروح” لمنة شلبي والهام شاهين واحمد السعدني وعادل كرم إنتاج شركة ” صباح إخوان” والتي تنتج أيضا مسلسل “توبة” لعمرو سعد. هناك عشرات الأعمال المصرية التي. ينتظرها الجمهور المصري لعدد كبير من النجوم المحبوبين. كما ينتظر المشاهد الخليجي أعمالا عدة منها لحياة الفهد وسعاد العبد الله وغيرهما.

ولا شك أن الدراما السورية عادت لتنشط، ولها أعمال عديدة منها ” جوقة عزيزة” بطولة نسرين طافش وسلوم حداد ووسام حنا وآخرين. أما الدراما العربية المشتركة فسيتابع الجمهور عدد من المسلسلات أبرزها ” بيروت٣٠٣” لعابد فهد ومعتصم النهار وسلافة معمار ونادين الراسي، وهذا العمل مؤلف من ١٥ حلقة وكان قصي خولي سينافس بمسلسل ” من ….إلى” لكنه خرج من السباق المحموم بسبب إصابة العديد من فريق العمل بكورونا، وهذين العملين من إنتاج الصباح أيضا.

أما شركة ” إيغل فيلمز” فهي تراهن على مسلسل “للموت٢” لماغي بو غصن، ودانييلا رحمة، ومحمد الأحمد، وباسم مغنية وغيرهم، وهو من إخراج فيليب أسمر.

وجمال سليمان سيكون له عمل عربي مشترك بعنوان ” ظل” يقدم فيه للمرة الأولى شخصية مصمم أزياء ومعه في العمل عبد المنعم عمايري ويوسف الخال. أما في لبنان فهناك أعمال لبنانية بحتة ستعرض على الشاشات المحلية ومنها ” الزمن الضائع” على الجديد للمنتج إيلي معلوف.

ولا يمكن أن نغفل دور المنصات التي ستعرض كم كبير من الأعمال الدرامية المخصصة لشهر رمضان ومنها ” شاهد” و watch it. إذا المشاهد العربي على موعد مع عشرات المسلسلات فمن سيكون الرابح؟ هذا ما سنعرفه في نهاية شهر رمضان المبارك.