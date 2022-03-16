مهاجم ليفربول في طريقه إلى ميلان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

دخل ميلان في مفاوضات قوية مع البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، من أجل ضمه للفريق، بدءًا من الموسم المقبل.

وينتهي عقد أوريجي مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن، كما لم يوقع لأي نادٍ آخر.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ميلان بدأ التفاوض مع أوريجي بالفعل، والذي بدوره رحب بقوة بالانتقال لصفوف الروسونيري، في صفقة انتقال حر.

وأضاف التقرير، أن باولو مالديني، المدير التقني لميلان، معجب بإمكانات أوريجي، ويرى أنه يمثل تعزيزا جيدا لهجوم الفريق، وقد تم التواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب، للاتفاق على تفاصيل التعاقد.

ولا يشارك أوريجي بشكل أساسي مع ليفربول، في ظل وجود محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا ولويس دياز، لكنه يحظى بثقة ودعم المدرب يورجن كلوب.

وخاض أوريجي 14 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف، من بينها هدف في شباك ميلان.