ريال مدريد بلا بنزيما في الكلاسيكو؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات المتعلقة بموقف كريم بنزيما وفيرلاند ميندي، ثنائي ريال مدريد، من مباراة الكلاسيكو.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد تأكد غياب فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر للريال، عن لقاء الكلاسيكو.

وأوضحت الصحيفة، أن ميندي أصيب خلال مواجهة مايوركا في ساقه اليسرى، وتتراوح فترة غيابه بين 10 و15 يومًا.

أما فيما يتعلق ببنزيما، فهناك الكثير من الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة، بعد إصابته هو الآخر أمام مايوركا.

وكان من المقرر أن يخضع بنزيما لفحوصات طبية اليوم، لكنها تأجلت حتى يوم الجمعة، حيث يعاني من انزعاج طفيف، لكنه يتعافى بشكل جيد، ولم يتم استبعاده من خوض المباراة حتى الآن.

وقد شارك البرازيلي رودريجو، جناح الفريق، في مران اليوم، وعلى الرغم من أنه لا يزال يعاني من بعض الآلام في قدمه، إلا إن وجوده في الكلاسيكو ليس في خطر.

ويستقبل ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 29 لليجا.