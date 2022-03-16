كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 06:57 مساءً - كشف الفنان “محمد رمضان ” في مقطع فيديو له نشره عبر حسابه على تطبيق إنستجرام عن سبب تأخر طرح الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة ” Everyday ” .
حيث أشار محمد رمضان إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى إنشغاله بتصوير مسلسله ” المشوار ” والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .
وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو داخل إحدى سيارته الفارهة مرتديا نظارة شمسية وستمع إلى مقطع من الأغنية .
وكتب في تعليقه عليه : ” الأغنية دي المفروض كنت أصورها، وبجد تصوير المسلسل مش مديني وقت حتى أمسح نظارتي .. استشيروا بعض وقولولي انزله الخميس الجاي ” .
إلا أن المقطع لاقى عدد من الانتقادات من جانب بعض المتابعين الذين هاجموا الفنان محمد رمضان واتهموه بالغرور والتفاخر بأمواله مما جعله يقوم بحذف الفيديو بعد ساعات قليلة من نشره .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحذف فيديو له بعد ساعات قليلة من نشره .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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