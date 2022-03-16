محمد رمضان يحذف فيديو له بعد ساعات قليلة من نشره .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 06:57 مساءً - كشف الفنان “محمد رمضان ” في مقطع فيديو له نشره عبر حسابه على تطبيق إنستجرام عن سبب تأخر طرح الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة ” Everyday ” .

حيث أشار محمد رمضان إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى إنشغاله بتصوير مسلسله ” المشوار ” والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو داخل إحدى سيارته الفارهة مرتديا نظارة شمسية وستمع إلى مقطع من الأغنية .

وكتب في تعليقه عليه : ” الأغنية دي المفروض كنت أصورها، وبجد تصوير المسلسل مش مديني وقت حتى أمسح نظارتي .. استشيروا بعض وقولولي انزله الخميس الجاي ” .

إلا أن المقطع لاقى عدد من الانتقادات من جانب بعض المتابعين الذين هاجموا الفنان محمد رمضان واتهموه بالغرور والتفاخر بأمواله مما جعله يقوم بحذف الفيديو بعد ساعات قليلة من نشره .