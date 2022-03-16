شكرا لقرائتكم خبر عن كام "مسلم" فى سوق الغناء؟..2 للراب وواحد مهرجانات وآخر للأغانى الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم "مسلم" تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ويرجع السبب في ذلك النجاح الذى شهدته أغنية "اتنسيت" وهى الأغنية الدعائية لفيلم عروستى" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، وأغنية اتنسيت من غناء وكلمات وألحان المطرب مسلم وتوزيع إسلام الأزرق.

لم يكن اسم "مسلم" غريبا على مسامع محبى الموسيقى والغناء، فتردد هذا الاسم كثيرا، فمسعناه في الأغانى الكلاسيكية العادية وأغانى الراب، والمهرجانات الشعبية، ومن هنا نكشف عدد المطربين الذين يتواجدون فى الساحة الغنائية تحت باسم "مسلم".



مطرب الراب المغربى مسلم

"مسلم" مطرب الراب المغربى

"مسلم" هو مطرب راب مغربى ولد بمدينة طنجة، بدأ مسيرته الغنائية كهاوي سنة 1998، أسس فرقة "الزنقة فلو"، وشارك مسلم بمجموعته الغنائية في العديد من الحفلات العامة والمهرجانات المحلية وقد لاقت السهرات التي أحياها تفاعلا وحضورا شبابيّا كبيرا، وقد اشتهرت أغانيه وردّدها الجمهور على غرار "الغربة"، "أنا مسلم"، "قلب مجروح" و"طاير حرّ"، وتمكن "مسلم" من الفوز بجائزة مسابقة Morocco Music Awards 2014 صنف الراب، بأغنية "المرحوم". وبهذه الجائزة، يكون مسلم قد فاز بلقب أفضل مغني راب بالمغرب لسنة 2014.



مطرب الراب المغربى مسلم

"مسلم" مطرب المهرجانات الشعبية

"مسلم" الثانى هو مطرب مهرجانات شعبية عرف بأغانيه الشعبية التي قدمها على مدار السنوات الماضية، اسمه الحقيقي هو مصطفى زكريا محمد علي مسلم من محافظة الاسكندرية، كان يعرف باسم طه مولانا ولكنه عدله فيما بعد ليصبح على اسم جده، وعلى الرغم من شهرة مسلم بشكل كبير إلا أنه دومًا يرتدي قناعًا على وجهه بمشاركة مطربي أغاني المهرجان الأكثر شهرة في مصر وهم: فيلو وتيتو وبندق، وتحقق أعماله ملايين المشاهدات على يوتيوب.



المطرب المصرى مسلم صاحب أغنية اتنسيت

"مسلم" صاحب الأغاني العاطفية

المطرب مسلم يحيى أو كما يلقب باسم "مسلم"، هو مطرب مصري قدم الكثير من الحفلات الغنائية أشهرها بساقية عبد المنعم الصاوى، وهو المطرب الذى اشتهرت أغنيته "اتنسيت" الفترة الماضية، والتي قام بغنائها وكتابة كلماتها وألحانه، كما طرح أغنية دعائية جديدة لفيلم "شمس" والتى تحمل اسم "مابهربش".



مطرب الراب الاردنى مسلم هديب

"مسلم" مطرب راب اردنى

اسمه الحقيقى مسلم هديب، وهو مطرب راب أردنى، وبدأت مشواره بجولة من الحفلات الغنائية في الأردن ثم بيروت، واستكمل جولته بالغناء مؤخرا في مصر من خلال عدة حفلات غنائية كان آخرها على مسرح الزمالك، ومن أشهر أغنياته التى قدمها في حفلاته، "خاوا" و"اجرمن عنهن"، بالإضافة لأجدد أغانيه "قلبي دليلي"، بجانب إعادة إحيائه أغنية العندليب "كل ما أقول التوبة" على طريقته الخاصة، مع تقديمه أغنية كاظم الساهر الشهيرة "قولي أحبك كي تزيد وسامتي" بشكل جديد.