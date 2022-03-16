شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يطرح ثالث أغانيه فى شهر مارس .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المغني محمود العسيلي أحدث أغانيه، والممثلة في أغنية "مسيكب" عبر يوتيوب، وهي الأغنية التي تأتي بعد مرور أسبوع واحد على أغنية "في مكان ما" الذى طرحها في الـ 7 من مارس، الأمر الذى يعكس نشاط العسيلى الغنائى خلال تلك الفترة.

حيث طرح العسيلي أيضاً أغنية أخري بداية مارس هي "رقصة سلو" ليصل بذلك إلى ثلاثة أغاني طرحهم العسيلي حتي الآن في شهر مارس.



محمود العسيلي

من ناحية أخرى سبق وشارك الفنان محمود العسيلى جمهور ومحبيه بظهوره مع أسرته خلال الشهر الجارى فى رحلة إلى جرز المالديف استمتع فيها بالأجواء الرائعة، ونشر وقتها مجموعة صور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، والتى ظهرت فيها زوجته أمنية عبد المنعم، وأبناؤهما، وعلق العسيلى على الصور بإيموجى قلب أحمر وشمس".

ومؤخرا، احتفلت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعيد زواجها من محمود العسيلي، حيث نشرت صورة تجمعها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها "عيد زواج سعيد حبيبي.. أشكر الله كل يوم على إدخالك في حياتي.. أنت تجعلني شخصًا أفضل.. ربنا يخليك ليا أحبك"، ليرد عليها محمود العسيلي من خلال التعليقات، متغزلًا فيها، "أحبك".