كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 05:47 مساءً - توفيت الفنانة العمانية ” شمعة محمد ” صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز ال 64 عاما نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة .
حيث كانت تتواجد شمعة محمد بالمملكة العربية السعودية لتصوير أحدث أعمالها الدرامية لصالح محطة mbc .
يذكر أن الفنانة الراحلة كانت بدايتها الفنية في عام 1975 بينما انطلاقتها الفعلية كانت في عام 2000 .. وارتدت الحجاب عام 2006 وهي متزوجة من ” محمد سبيل ” ولديها منه 4 أبناء .
وشاركت شمعة محمد في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية من أبرزها : ” العاصوف وطاش ما طاش والعوامة وعذارى وغربة مشاعر ودرايش ” وغيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بأزمة قلبية أثناء تصويرها لأحدث أعمالها الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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