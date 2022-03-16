وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بأزمة قلبية أثناء تصويرها لأحدث أعمالها الفنية

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 05:47 مساءً - توفيت الفنانة العمانية ” شمعة محمد ” صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز ال 64 عاما نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة .

حيث كانت تتواجد شمعة محمد بالمملكة العربية السعودية لتصوير أحدث أعمالها الدرامية لصالح محطة mbc .

يذكر أن الفنانة الراحلة كانت بدايتها الفنية في عام 1975 بينما انطلاقتها الفعلية كانت في عام 2000 .. وارتدت الحجاب عام 2006 وهي متزوجة من ” محمد سبيل ” ولديها منه 4 أبناء .

وشاركت شمعة محمد في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية من أبرزها : ” العاصوف وطاش ما طاش والعوامة وعذارى وغربة مشاعر ودرايش ” وغيرها .