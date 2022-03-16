حكم نهائي .. تطورات قضية محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 05:47 مساءً - قضت محكمة النقض صباح اليوم الأربعاء بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في شهر أبريل 2021 بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان ” محمد رمضان ” .

ورفضت المحكمة الطعن الذي قدمه الفنان محمد رمضان على حكم المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع 6 مليون جنيه للطيار الراحل تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به .

وجاء في الدعوى التي أقامها محامي الطيار أشرف أبو اليسر أن محمد رمضان كان قد نشر صورة له من داخل كابينة قيادة الطائرة مستغلا ظهوره مع موكله للترويج لنفسه ولأغنيته ” مش بتفتش فى المطار ” .

وهو الأمر الذي تسبب في إيقاف الطيار الراحل عن العمل بشكل نهائي وتدهورت حالته الصحية بعد ذلك لما مر به خلال أزمته مع محمد رمضان حتى توفي بعد أيام من صدور حكم المحكمة الاقتصادية بالتعويض .