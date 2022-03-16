كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 05:47 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” من مرحلة الطفولة . وظهرت هيفاء وهبي في الصورة التي كانت بالأبيض والأسود وهي طفلة تقريبا في عمر ال 3 سنوات . ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أشادوا بجمالها في مختلف مراحل عمرها ومنذ صغرها . فيما أشار البعض منهم إلى أن الفنانة هيفاء وهبي بدت ملامحها في هذا الوقت قريبة إلى ملامحها بالوقت الحالي إلى حد كبير خاصة عينيها .

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة : هذه الطفلة أصبحت فنانة كبيرة ورمزا للجمال .. خمنوا من هي ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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