راغب علامة يهاجم الانتخابات اللبنانية المقبلة : ” مبنية على البلطجة والتزوير “

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 05:47 مساءً - شن الفنان اللبناني ” راغب علامة ” هجوما لاذعا متحدثا من خلاله عن الانتخابات اللبنانية المقبلة ومستنكرا للأسماء المرشحة بها .

فكتب راغب علامة في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” الأسامي هي هي .. الانتخابات أكبر كذبة بتاريخ لبنان لأنها مبنية على البلطجة والتزوير ” .

وتابع : ” مستحيل أن تتغير هذه الطبقة التي دمرت لبنان من خلال قوانين لبنان الطائفية .. لم يشبعوا من التدمير ولهذا سيعودون هم فردًا فرداً ” .

وأضاف الفنان راغب علامة : ” وهم يصرفون الآن على الانتحابات من أموال الناس اللي سرقوها من البنوك ” .