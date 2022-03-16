راغب علامة يهاجم الانتخابات اللبنانية المقبلة : ” مبنية على البلطجة والتزوير “

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 مارس 2022 05:47 مساءً - شن الفنان اللبناني ” راغب علامة ” هجوما لاذعا متحدثا من خلاله عن الانتخابات اللبنانية المقبلة ومستنكرا للأسماء المرشحة بها .
فكتب راغب علامة في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” الأسامي هي هي .. الانتخابات أكبر كذبة بتاريخ لبنان لأنها مبنية على البلطجة والتزوير ” .
وتابع : ” مستحيل أن تتغير هذه الطبقة التي دمرت لبنان من خلال قوانين لبنان الطائفية .. لم يشبعوا من التدمير ولهذا سيعودون هم فردًا فرداً ” .
وأضاف الفنان راغب علامة : ” وهم يصرفون الآن على الانتحابات من أموال الناس اللي سرقوها من البنوك ” .
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