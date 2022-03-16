شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر عن تعليقه على إطلالة ويجز: ده رأيى الشخصى بعيداً عن النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، للمرة الثانية على إطلالة مغني الراب ويجز التي ظهر بها أول أمس الاثنين في حفله بموسم الرياض، والتى أثارت جدلا واسعا.

وغرد هانى شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" تعليقاً على الرأى اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير أكرر وأكد أن ده رأيي الشخصي بعيداً عن النقابة وهذا لمن اختلط عليه الأمر".



هانى شاكر

وكان النجم هانى شاكر، قد علق للمرة الأولى عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا:" بعد أن سألت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب رأي شخصي أن فالنتينو خسر كثير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

وظهر ويجز على المسرح بملابس غير مألوفة، حيث ارتدى جاكيت طويل من اللون الأخضر وشورت قصير كذلك قميص من اللون البيج، من تصميم دار أزياء فالنتينو.

وأثار مغنى الراب الشاب ويجز الجدل بإطلالته الأخيرة بالحفل الذى أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض بالسعودية، والذى شهد حضورا كبيرا من الجمهور السعودي والجاليات العربية، وانتشرت صور كثيرة للمغنى الشاب على صفحات التواصل الاجتماعى.

تعرض المغنى الشاب للكثير من الانتقادات على مواقع التواصل بسبب إطلالته الغريبة والتي وصفها البعض بأنها غير متناسقة وغريبة، واستنكروا عدم استعانته بمتخصص، إلا أن المفاجأة هي أن ويجز لم يبتكر هذه الإطلالة من العدم وإنما ظهرت ضمن عرض أزياء العلامة التجارية الإيطالية " Valentino وهى ضمن مجموعة ربيع 2022 والتي عرضت ضمن أسبوع الموضة بباريس عام 2021.