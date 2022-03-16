شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يكشف عن حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى:الحمد لله كويس وأشكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسام داغر عن تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله المستشفى، حيث كتب داغر من حلال حسابه علي الفيس بوك، انه خرج بعد تلقي العلاج وأنه بحالة أفضل مما سبق، وقال " الحمد لله خرجت من المستشفي رجعت البيت بقيت احسن الحمدلله طلبوا مني متابعة الضغط واقيسه كذا يوم لتحديد السبب بشكر كل صحابي الي جم المستشفي اطمنوا عليا، وشكرا لكل الي اتصل بيا و ردوا عليه و كل الي كتبولي و اطمنوا عليا و دعولي دعواتكم هي الي خلتني احسن انا بس موضوع الضغط ده جديد عليا".



حسام داغر

وأضاف حسام داغر " شكلي كده دخلت نادي بتاعه علي راي سما ابراهيم صديقتي بشكرك و بشكر كل اللي اطمنوا عليا و كتبولي لو اقدر هشكر واحد واحد بس دكتور طلب مني الراحة يومين و الابتعاد عن الموبيل و التوتر و تنظيم الاكل و اشرب ميه كتير لاني فعلا كنت مهمل فيها جدا .. خلوا بالكم من نفسكم و يا رب متشوفوش وحش ابداً فيكم او في حبايبكم".

وكان قد كشف الفنان حسام داغر منذ حوالي 4 أشهر عن إجرائه عملية جراحية بشكل طارئ ، وذلك عقب تعرضه لجرح كبير بقدمه، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"مبحبش اتكلم كتير في حاجه تخص تعب عندي او اشكي لحد و بحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب اشوفهم مبسوطين .. انا جيت من السفر بس كنت مصاب اصابة جرح كبيرفي رجلي و انا في جورجيا و دخلت بسببها المستشفي الالماني هناك عملوا جراحة سريعة و افتكرت الموضوع هيخلص علي كده بالمتابعة".

وتابع :" و لكن بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر و مخلصش و مضطر اعمل عملية النهاردة في مصر بعد ما رجعت و قالولي الحالة طارئة و للاسف العمليه بنج كلي و المتابعه بعدها اهم لضمان نجاح العملية.. قلت الحمدلله و انا مؤمن دايما ان قضاء الله اخف و أحن من أي حاجة تانية و أكيد ده الأفضل لإني واثق إن ربنا بيختارلي الأفضل".

وأضاف :"بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي ألم وبشكركم أنا بس حبيت أشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لإني إنسان طبيعي بشعر بالخوف و الضعف زي أي إنسان و بمر بفترات مختلفة بس علطول بقول الحمدلله علي كل شيء .. الحمدلله في السراء .. الحمدلله في الضراء .. الحمدلله عل كل حال".