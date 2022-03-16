شكرا لقرائتكم خبر عن السبت حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف البيانو اليابانى تاداشى سويناجا وذلك فى الثامنة مساء السبت 19 مارس على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها السيمفونية 21 لموتسارت، كونشيرتو البيانو والأوركسترا الثالث لبروكوفيف والسيمفونية الثانية لبروكنر .

وأوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية الى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى للألقاء الضوء على احد اهم الوان الفنون الجادة .

أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.