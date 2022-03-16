شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهنئة الجمهور والأصدقاء لها فى عيد ميلادها .. يسرا: محظوظة بيكم وبحبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة يسرا عن سعادتها بكل من هنأئها بعيد ميلادها، حيث نشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها علي موقع انستجرام، وعلقت عليها بـ " كلام الدنيا ميوصفش مدى سعادتي وامتناني وشكري على الحب اللي شوفته وحسيته من كل الناس بدون استثناء .. أهلي وحبايبي وأصحابي وعيلتي التانية "جمهوري" اللي على طول في ظهري "



النجمة يسرا



يسرا في صورة جديدة

وأضافت يسرا " أنا بجد محظوظة بيكم وبحبكم. بشكر ربنا كل يوم على نعمة وجودكم في حياتي وعلى حبكم ومشاعركم الصادقة ودعائكم المستمر ليا .. ربنا يسعدكم أضعاف ما دايما بتسعدوني ويخليكم ليا يا أغلى الناس ألف بوسة وبوسة ليكم كلكم ".

وتصدرت النجمة يسرا بوستر المسلسل الجديد "أحلام سعيدة"، وهو العمل الذي تنافس به خلال دراما رمضان 2022، وظهرت في البوستر المستوحى من اسم المسلسل وهي مستلقية علي سرير وكأنها غارقة في أحلامها لكن وهي مستيقظة.

وعلي جانب آخر طرحت العدل جروب، البرومو الرسمي لمسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة الكبيرة يسرا، والنجمات غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف، من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصريا على قناة ON، ومنصة Watch it، وسيطرت الكوميديا على أجواء البرومو بين بطلات العمل.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق آخر تستعد يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002 إخراج خالد جلال، والذي بدوره يعيدها مرة أخرى خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه تحمل اسم "صافي وفافى" للعرض في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.